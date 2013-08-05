74 شكوى غذائية في أبوظبي خلال شهر رمضان

تلقى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 74 شكوى غذائية من المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، تركزت غالبيتها حول ممارسات العاملين في المنشآت الغذائية، وصلاحية المنتجات الغذائية، إلى جانب شكاوى أخرى تعلقت ببنود النظافة العامة.

وقال محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لـ"البيان" إن قسم خدمة المتعاملين التابع لإدارة الاتصال وخدمة المجتمع يستقبل شكاوى الجمهور عبر عدة قنوات تابعة لمركز اتصال حكومة أبوظبي، منها خدمة "اتصل بنا"، حيث يتلقى اتصالات الجمهور على مدار الساعة من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف: "يستطيع المستهلكون في أبوظبي الإبلاغ عن أي حادث أو التقدم بشكوى أو اقتراح للجهاز عبر التقاط صورة أو مقطع فيديو أو مقطع صوتي من موقع البلاغ ونقل هذا البلاغ من خلال تطبيق الهاتف المحمول "حارس المدينة"، كما يمكن للمستهلكين الاتصال بالجهاز وترك تعليقاتهم واقتراحاتهم، حيث يعاود الجهاز الاتصال بهم لاحقاً للرد، ويمكنهم التحدث مباشرة إلى ممثلي الجهاز الناطقين بلغات متعددة عبر خدمة "تحدث معنا عبر الإنترنت".

وذكر أنه بالنسبة للراغبين بالاستفسار عن أي أمر يتعلق بالغذاء أو بتقديم شكوى لوجود مخالفات غذائية، يمكنهم التواصل الفوري مع الجهاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أي وقت دون أن يكون ذلك مرهوناً بساعات الدوام الرسمي لاتخاذ الإجراء اللازم في أسرع وقت ممكن.

برنامج متكامل

وينفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية برنامج حملات تفتيشية متكاملاً يمتد على مدار أشهر الصيف، ويغطي كافة مؤسسات الغذاء العاملة في الإمارة للتثبت من التزامها من ضوابط السلامة الغذائية، كما يطبق خلال شهر رمضان المبارك التفتيش وفق نظام المناوبات على ثلاث فترات في اليوم (صباحية وقت الظهيرة مسائية) تمتد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية فجراً، ويغطي كافة المنشآت الغذائية.

ويتم استخدام أحدث الوسائل التقنية والإلكترونية في عمليات التفتيش والتي يمكن معها ضبط أية مواد غذائية مخالفة تحت أي ظرف من الظروف علاوة على إنشاء قاعدة معلوماتية واسعة يتم من خلالها تخزين المعلومات عن المنشآت الغذائية والاحتفاظ بها، لمتابعة إجراءات التفتيش والزيارات السابقة .