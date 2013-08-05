مجلس سالم النعيمي يناقش الأحكام الشرعية للمستجدات الطبية

استضاف مجلس سالم بن احمد النعيمي مستشار صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون التربوية والخيرية ندوة طبية بعنوان (الاحكام الشرعية للمستجدات الطبية) نظمتها منطقة عجمان الطبية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وجامعة عجمان وتناولت عملية نقل الاعضاء واطفال الانابيب والاجهاض والموت الدماغي ونزع الاجهزة لإنهاء حياة المريض وذلك من الناحية الطبية والعلمية ورأي الشرع في هذه العمليات الطبية.

واكد الدكتور امين الاميري الوكيل المساعد لشؤون التراخيص الطبية بوزارة الصحة بان الدولة وضعت ضوابط ومعايير خاصة بعملية الاجهاض والاجنة المجمدة والتخصيب واطفال الانابيب وذلك من خلال لجان متخصصة في الشريعة الاسلامية، مشيرا الى ان قانون المسؤولية الطبية يحظر عملية الاجهاض كما تم وضع ضوابط تحكم عملية الاخصاب .

وأفاد الاميري بأن القانون سمح بإجراء عملية الاجهاض في حالة واحدة فقط وهي اذا كان الحمل يؤثر في حياة الام .

واستعرض الدكتور عبدالمعطي يونس المدير الفني ورئيس الاطباء بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد في عجمان المستجدات الطبية الحديثة التي ظهرت مؤخرا مثل عملية الاخصاب المبكر والاجهاض والهندسة الوراثية وتجميد الاجنة وزراعة الرحم وغيرها من الامور الطبية .

وافاد فضيلة الشيخ الدكتور احمد عبدالرحمن المفتي والواعظ بالهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف بان مبادئ الشريعة الاسلامية هي عدم تعريض حياة الجنين الى خطر وان الله كرم الانسان موكدا بان الاجهاض لا يجوز شرعا الا في حالة نادرة اذا تعرضت صحة الام الى خطر بسبب الحمل. والاصل لا يجوز الاجهاض مطلقا وفق الشريعة الاسلامية. .

وفي ذات السياق اشار فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبدالرحمن الدقاق من الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف بانه لا يجوز شرعا استئجار رحم او وضع جنين في رحم امرأة اخرى .