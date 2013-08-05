المزينة يطلع على النتائج المتميزة لإدارة العمليات

اطلع اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة ،على النتائج المتميزة التي حققتها الإدارة العامة للعمليات في تنفيذ الخطط التطويرية والبرامج، والوصول إلى الهدف المنشود ضمن استراتيجية شرطة دبي من العام (2010-2015) الخاص بوصول الدوريات الأمنية إلى 90% من الحالات الطارئة في غضون 15 دقيقة، والوصول للحالات غير الطارئة في غضون 30 دقيقة، وتطوير الموارد البشرية الفنية المؤهلة وتسهيل وتبسيط الإجراءات بما يخدم أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماع تقييم الربع الثاني لأداء الإدارة العامة للعمليات للعام 2013، بحضور اللواء الدكتور جاسم بالرميثة مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد مهندس كامل بطي السويدي نائب مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات ، والعميد عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة.

والعميد عمر عبد الله عبد العزيز الشامسي مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، وعدد من الضباط . كما ناقش الاجتماع قرارات تقييم الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، بالإضافة إلى عرض نتائج هاتف النجدة (999) للربع الثاني من العام 2013 ومقارنتها بالربع الثاني من العام 2012، حيث تلقت غرفة العمليات في الربع الثاني من العام الحالي 598120 مكالمة هاتفية على الرقم (999).

وبلغت نسبة المكالمات التي تم الرد فيه في غضون 10 ثوان 98.96%، ما يعادل 591880 مكالمة هاتفية، بينما تلقت غرفة العمليات في الربع الثاني من العام 2012 حوالي564891 مكالمة هاتفية على الرقم 999، وبلغت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان 99.07%، ما يعادل 559367 مكالمة هاتفية.

واطلع القائد العام بالنيابة، على إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال ( 901 )، حيث بلغت نسبة الرد على المكالمات الواردة إلى المركز في غضون 10 ثوان في الربع الثاني من العام 2013 نحو 94.08% ، بينما سجل الربع الثاني من 2012 نحو89.51 %، حيث تلقى مركز الاتصال 15537 مكالمة هاتفية في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 13023 مكالمة هاتفية خلال الفترة نفسها من العام 2012 .