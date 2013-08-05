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بالصور.. حركة 6 إبريل تقيم حفل إفطار ببنها

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بالصور.. حركة 6 إبريل تقيم حفل إفطار ببنها بالصور.. حركة 6 إبريل تقيم حفل إفطار ببنها

نطمت أمس حركة شباب 6 إبريل إفطارا جماعيا بالقليوبية، لأعضائها ولأيتام القليوبية عن طريق مسئولة التنمية وخدمة المجتمع الأستاذة نعمة السيد، بقاعة "كان زمان" بنادى الرى فى مدينة بنها، بمشاركة بعض أعضاء المكتب السياسى والإدارى بالحركة، وبعض ممثلى الكيانات السياسية بالقليوبية، منهم عمرو على عضو المكتب السياسى والمرشح لموقع المنسق العام والدكتور فادى المصرى أحد مؤسسين الحركة والمرشح الثانى لموقع المنسق العام للحركة، والأستاذ رامى السيد مسئول العمل الجماهيرى المركزى بالحركة.

كما شارك الإعلامى نائب مدير رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ أحمد رجب بدوى، والصحفى بجريدة فيتو الأستاذ محمد ناجى، وبعض النشطاء المستقلين بالقليوبية والجدير بالذكر أن شباب 6 إبريل القليوبية اختتمت الإفطار بتسليم الأطفال بعض الهدايا الرمزية من ملابس بمشاركة جميع السادة الحضور.

كما عقدت الحركة اجتماعا عقب انتهاء المناسبة بجميع أعضائها الحضور وبحضور المنسق العام للحركة المهندس أحمد ماهر الذى لم تمكنه ظروف الطريق للحاق بالإفطار.

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