الجيش الجزائرى يقتل 3 مسلحين تسللوا من تونس

قتل الجيش الجزائرى ثمانية مسلحين فى عمليتين منفصلتين خلال اليومين الأخيرين، ثلاثة منهم مباشرة بعد دخولهم الأراضى الجزائرية قادمين من تونس، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية اليوم الاثنين.

وأفادت صحيفة "الخبر" فى عددها الصادر اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش قضت ليلة الجمعة إلى السبت، على 3 إرهابيين بعد دقائق من دخولهم إلى الأراضى الجزائرية قادمين من تونس، فى أحد المرتفعات الواقعة على الحدود الجزائرية التونسية شمال بلدة بئر العاتر بولاية تبسة الواقعة على بعد 700 كيلو متر شرق البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الاشتباك الذى تواصل لساعة وتخللته مطاردة فى بعض الممرات الجبلية الوعرة، انتهى بالقضاء على عناصر المجموعة المسلحة التى كانت تحاول الوصول إلى الجزائر فى مهمة ما زالت تفاصيلها مجهولة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمنى رفيع القول إن قوات الجيش حاولت اعتقال المسلحين من أجل الحصول على بعض المعلومات حول هوية هذه المجموعة المسلحة والجماعات المسلحة الأخرى فى جبل الشعانبى فى تونس.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "وقت الجزائر"، أن مصالح الأمن المشتركة المرابطة بتماس الحدود مع مالى تمكنت ليلة السبت إلى الأحد من إحباط محاولة تسلل مجموعة مسلحة تنتمى لحركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا كانت فى طريقها إلى ليبيا.