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ضبط 46 سيارة مخالفة تنقل الركاب إلى جدة ومكة

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ضبط 46 سيارة مخالفة تنقل الركاب إلى جدة ومكة ضبط 46 سيارة مخالفة تنقل الركاب إلى جدة ومكة

 ماجد النفيعي (الطائف)

أسفرت حملة ميدانية مكثفة نفذتها إدارة مرور الطائف على قائدي السيارات الخصوصي الذين يعملون في نقل الركاب إلى مكة المكرمة ومحافظة جدة، عن ضبط نحو 46 مركبة مخالفة خلال أسبوع واحد فقط. وأوضح لـ «عكاظ» الناطق الإعلامي لمرور محافظة الطائف الرائد علي المالكي أنه لوحظ أن قائدي هذه المركبات يجتمعون أمام موقف مكة سابقا بحي العزيزية على شارع الملك فيصل، مشيرا إلى أنه جرى تركيز عمل الدوريات السرية والرسمية في ذلك الموقع بالإضافة إلى نقطة المرور العلوية بالهدا. وذكر أنه جرى ضبط ما يقارب 46 سيارة خلال أسبوع واحد ، مشيرا إلى أنه تصل عقوبة تلك المخالفة بحجز المركبة لمدة 15 يوما وغرامة مالية حدها الأعلى 500 ريال.وأكد الرائد المالكي بأنه لا تزال الدوريات المرورية تنفذ تلك الحملات تحت اشراف ومتابعة من قبل مدير مرور الطائف العميد حسن بن زويد القثامي، ومدير شعبة السير العقيد خالد حجري.

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