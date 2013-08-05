25 شابا وفتاة يزورون مرضى المحافظة ضمن حملة «تؤجر لزيارتهم»

ماجد النفيعي (الطائف)

نظم 25 متطوعا ومتطوعة في محافظة الطائف حملة خيرية لدعم ومساعدة المرضى المنومين في مستشفيات المحافظة بعنوان «تؤجر لزيارتهم» بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.وأوضح لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان أن أعضاء الحملة المكونة من 15 شابا و10 فتيات زاروا المرضى في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الملك فيصل ومستشفى الأطفال وقدموا لهم الهدايا والورود إضافة لتقديم الدعم المعنوي النفسي لهم بالتخفيف عنهم مصابهم وخاصة للمرضى الذين قضوا فترات طويلة على الأسرة البيضاء، مشيرا إلى أن الشؤون الصحية في الطائف قدمت التسهيلات كافة لإنجاح الحملة بفتح المجال للمتطوعين لزيارة المرضى والالتقاء بهم. وبين الحميدان أن الحملة استمرت على مدار ثلاثة أيام بمشاركة خليجية من باقي دول الخليج العربي ومدن ومحافظات المملكة وتهدف إلى إدخال السرور لنفوس المرضى والتخفيف من ابتعادهم عن أسرهم في شهر رمضان المبارك إضافة لمشاركة أفراد المجتمع مصابهم والتفاعل مع همومهم وأوجاعهم.يذكر أن الفكرة انطلقت من الدكتورة نوال ياسين ووجدت تفاعل الشباب والفتيات من كافة مناطق المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي وتعاون الجهات الحكومية والأهلية.