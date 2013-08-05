الأميرة الجوهرة تفتتح معهد جمعية ثقيف

عكاظ (الطائف)

افتتحت رئيسة جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية في الطائف صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود البارحة الأولى معهد الجمعية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والزوار. واثنت الأميرة الجوهرة في كلمتها خلال حفل الافتتاح على الجهود المبذولة في تأسيس المعهد، حاثة الحاضرات بالاشتراك في الدورات المقامة في الجمعية والاستفادة منها. كما ألقت مديرة المعهد خلود الحجي كلمة تعريفية عن المعهد والدورات المقامة به، وتخلل الاحتفال عرض بوربوينت يوضح صورة كاملة عن فصول المعهد، كما أدى عدد من المتطوعات فقرة عن رمضان. وفي الختام جرى تكريم الرعاة الرسميين لحفل الافتتاح وتكريم الموظفين والموظفات الذين بذلوا مجهودا واضحا وملموسا في تأسيس المعهد.