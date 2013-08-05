20 ألف هدية ولعبة ذكية من جاليات الروضة لأطفال المسلمين الجدد

عكاظ (الرياض)

يعتزم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة توزيع أكثر من 20 ألف هدية للأطفال تحتوي على العديد من الألعاب الذكية والحلويات، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك ضمن نشاطات وبرامج المكتب العديدة المتنوعة التي ينفذها خلال شهر رمضان، والهدف من تقديم الهدايا هو رحمة من الكبار للصغار، وإحياء مبدأ «تهادوا تحابوا» وإدخال الفرحة في قلوب الأطفال، وترغيبهم في العمل الدعوي.من جهة أخرى أوضح الشيخ صالح الدليقان مدير المكتب أن هناك أكثر من 1000 هدية توزع أيضا لأبناء الجاليات المقيمين بالمملكة، تلك الفئة الغالية على قلوبنا والذين دخلوا في الإسلام حديثا، لنشعرهم بسماحة الإسلام ولين الجانب في التعامل، وإقامة الود بين المسلمين، علما بأن 30 % من المسلمين الجدد يسلمون على كفلائهم، ويتم ذلك عن طريق دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن المعاملة من كفلائهم.