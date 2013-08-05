أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

20 ألف هدية ولعبة ذكية من جاليات الروضة لأطفال المسلمين الجدد

Google+ Print
20 ألف هدية ولعبة ذكية من جاليات الروضة لأطفال المسلمين الجدد 20 ألف هدية ولعبة ذكية من جاليات الروضة لأطفال المسلمين الجدد

 عكاظ (الرياض)

يعتزم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة توزيع أكثر من 20 ألف هدية للأطفال تحتوي على العديد من الألعاب الذكية والحلويات، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك ضمن نشاطات وبرامج المكتب العديدة المتنوعة التي ينفذها خلال شهر رمضان، والهدف من تقديم الهدايا هو رحمة من الكبار للصغار، وإحياء مبدأ «تهادوا تحابوا» وإدخال الفرحة في قلوب الأطفال، وترغيبهم في العمل الدعوي.من جهة أخرى أوضح الشيخ صالح الدليقان مدير المكتب أن هناك أكثر من 1000 هدية توزع أيضا لأبناء الجاليات المقيمين بالمملكة، تلك الفئة الغالية على قلوبنا والذين دخلوا في الإسلام حديثا، لنشعرهم بسماحة الإسلام ولين الجانب في التعامل، وإقامة الود بين المسلمين، علما بأن 30 % من المسلمين الجدد يسلمون على كفلائهم، ويتم ذلك عن طريق دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن المعاملة من كفلائهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية