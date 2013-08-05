استدعاء ملاك متاجر ومستودعات روجوا سلعاً فاسدة

نواف عافت (الرياض)

دهمت فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة أحد مستودعات الأغذية الواقعة في حي السلي في الرياض، وضبطت أكثر من 30 ألف منتج من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومنها مواد يكثر استهلاكها في رمضان كعجينة السمبوسة الجاهزة، وتمت مصادرتها على الفور مع اغلاق المقر، واستدعاء الملاك للتحقيق.وكانت فرق الرقابة بمشاركة أعضاء الحملة الأمنية المشتركة، أجرت مسحا شاملا لمستودعات حي السلي شرقي الرياض، للتأكد من سلامة المواد المخزنة بعد فحصها، ومعاينة نظامية طرق التخزين المتبعة، واتضح اهمال بعضها في حفظ الأطعمة من حيث موقع الحفظ ودرجة الحرارة، وتكديسها بأساليب غير سليمة، والإعداد لتسويق تلك الأغذية الفاسدة في الأسواق، وتضمنت المواد التي تمت مصادرتها وحجزها من المستودع 1950 كيلو زيتون منتهي الصلاحية، 250 ألف عبوة زيتون، وعدد آخر من الأغذية الفاسدة والتي يجري حاليا التأكد من صلاحيتها من خلال تحليلها المختبرات، في حين تم اغلاق معمل آخر يعمل على وضع أسماء مشهورة على عجينة السمبوسة الجاهزة وتقليدها من خلال الباركود أيضا ويبلغ عددها 1400 عجينة جاهزة مع 450 ألف مغلف فارغ. ويجري حاليا استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين في تخزين السلع الغذائية الفاسدة، وإحالة القضية للجهات المعنية لإيقاع العقوبات بحقهم. واكدت الوزارة على مواصلة الجولات الرقابية على المصانع والمستودعات الغذائية، والأسواق، والمحال التجارية، وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، وطلبت الوزارة من عموم المستهلكين الإبلاغ فورا عن ملاحظاتهم.