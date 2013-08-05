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الأمانة ترصد أكثر من 400 مخالفة في شوارع وتقاطعات العاصمة

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الأمانة ترصد أكثر من 400 مخالفة في شوارع وتقاطعات العاصمة الأمانة ترصد أكثر من 400 مخالفة في شوارع وتقاطعات العاصمة

 سعاد الشمراني (الرياض)

رصدت عين النظافة الخاصة بأمانة منطقة الرياض خلال الستة اشهر الماضية أكثر من 474 مخالفة نظافة، سجلت ضد قائدي المركبات المخلة بالنظافة العامة في شوارع العاصمة وميادينها وطرقاتها وأحيائها.وتفاوتت المخالفات زيادة ونقصانا من شهر إلى آخر، حيث تنوعت المخالفات من رمي للمعلبات الفارغة، والأوراق، والمناديل، والسجائر من نوافذ المركبات، والبصق في التقاطعات، وأمام الإشارات المرورية، إضافة إلى مخالفة سكب مياه الصرف الصحي بالأراضي العامة، ومخالفة تساقط الأتربة، ومخلفات البناء من عربات النقل وغيرها من المخالفات.وتحرص امانة منطقة الرياض بتوجيه مباشر من امين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل على تقديم أفضل الخدمات البيئية للسكان من خلال الرقابة اليومية المتواصلة لكافة الاعمال المتعلقة بالنظافة في كافة الاحياء. وأهابت امانة منطقة الرياض بالمواطنين والمقيمين من قائدي المركبات عدم رمي مخلفاتهم من النوافذ في شوارع وطرقات وميادين العاصمة وبشكل غير حضاري.

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