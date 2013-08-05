وفاة جندى ثان إثر انفجار لغم تحت دبابة فى تونس

ارتفع عدد ضحايا جبل الشعانبى اليوم الاثنين إلى جنديين اثنين إثر انفجار لغم تحت دبابة عسكرية كانت بصدد تمشيط منطقة بجبل الشعانبى التابعة لمحافظة القصرين غرب تونس على الحدود الجزائرية.

وتم الإعلان فى وقت سابق عن وفاة جندى إثر انفجار لغم تحت الدبابة التى كان يقودها أثناء عملية تمشيط عسكرى.

ونقل التلفزيون التونسى فى وقت لاحق نبأ مقتل جندى ثان متأثرا بجراحه فى المستشفى الجهوى بمدينة القصرين وتم نقل ستة جنود جرحى إلى المستشفى العسكرى بالعاصمة.

ويشن الجيش التونسى عملية عسكرية واسعة بجبل الشعانبى لتعقب عناصر إرهابية إثر مقتل 8 جنود وسط الجبل فى كمين نصبه مسلحون الأسبوع الماضى.