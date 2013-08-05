بر الأحساء تهدي أهالي الوسيع 425 سلة غذائية

سالم السبيعي (الأحساء)

وزعت جمعية البر بالأحساء أمس 425 سلة غذائية على أهالي هجرة الوسيع الواقعة إلى الجنوب الغربي من المحافظة على مسافة أكثر من 400 كيلومتر.وأوضح مدير عام جمعية البر بالأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، أن الجمعية وزعت أمس 425 سلة غذائية وألف كيس أرز كإهداء عيني لأكثر من 300 أسرة من الأسر المحتاجة بهجرة الوسيع بالتعاون مع المحسن مازن السعيد ونادي «عيش شبابي» التطوعي بتكلفة بلغت 221 ألف ريال، مشيرا إلى أن الجمعية دائما ما تسعى لتفعيل دورها الاجتماعي وتحرص على تحقيق رسالتها الإنسانية من خلال الإسهام في إيصال الإعانات والهدايا العينية لمستحقيها، وأضاف أن الأسر المحتاجة بهجر الوسيع استفادت من هذه الحملة الغذائية المباركة.وأكد الجعفري أن الحملة تأتي في إطار مساهمة جمعية البر في تقديم يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة في الهجر البعيدة، لسد بعض حاجياتهم في شهر رمضان المبارك «علما بأنه تمت مراعاة تنوع مكونات السلة الغذائية وقيمتها الغذائية وكمياتها بما يتناسب مع عدد أفراد كل أسرة».وختم الجعفري بالتعبير عن الشكر والتقدير للمحسن مازن السعيد والقائمين على نادي «عيش شبابي» التطوعي على مبادرتهم الإنسانية بتوفير عدد كبير من السلال الغذائية والتي احتوت على أهم المواد الغذائية من أرز وسكر وزيت وطحين وغيرها من المواد الغذائية الأخرى لدعم إخوانهم بهجرة الوسيع، كما شكر الجعفري أهل الخير من المحسنين لدعمهم لمشاريع وبرامج الجمعية المتنوعة والتي تهتم بالمستفيدين بالدرجة الأولى.