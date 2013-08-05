إدارة تعليم توقف راتب موظف.. دون مبرر

محمدالعنزي (الدمام)

طالب المواطن دغيم عطية الزهراني إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية بتقديم مبررات وقف راتبه الشهري لشهر رمضان والذي صرف لجميع زملائه العاملين. وقال إن راتبه أوقف فيما كان المبرر الوحيد الذي سمعه من الإدارة تقديمه لإجازة استثنائية لمدة خمسة أيام في شهر شعبان الماضي.وقال الزهراني لـ«عكاظ» أمس متحسرا على عدم صرف راتبه لهذا الشهر «عانيت الأمرين من عدم صرف راتبي.. ليس هناك أي مبرر لهذا الإجراء الذي اتخذ بحقي وحق أسرتي، حيث لم أستطع حتى الآن شراء حاجيات العيد لأطفالي؛ لأن راتبي تم إيقافه دون أن يكون هناك أي مبرر نظامي لهذا الإجراء.. أطالب المسؤولين التوجيه بسرعة صرف راتبي».الزهراني قال «كنت قد تقدمت بإجازة استثنائية لمدة خمسة أيام في شعبان الماضي كان ذلك في نهاية دوام عمل القسم الذي أعمل به حيث أعمل سائقا على المرتبة 33 وبحسب ما عرفت بأنه تم رفع مباشرتي ولكن للأسف لم يتم صرف راتبي حتى الآن.. وأطالب بمحاسبة من تسبب في إيقاف راتبي الذي قيل لي أيضا إنه لن يتم صرفه إلا في شهر ذي القعدة القادم دون أن يكون هناك أي مبرر لذلك».«عكاظ» اتصلت بالمتحدث الرسمي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية خالد الحماد الذي أكد بأنه بإمكان الموظف مخاطبة الجهة المسؤولة «الشؤون المالية» في إدارة التربية والتعليم لإنهاء مشكلة عدم صرف الراتب.