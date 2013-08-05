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«هداية تيوب» تساهم في إسلام 249 شخصا في مخيم الخبر

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«هداية تيوب» تساهم في إسلام 249 شخصا في مخيم الخبر «هداية تيوب» تساهم في إسلام 249 شخصا في مخيم الخبر

 خالد البلاهدي (الدمام)

ساهمت التقنية الحديثة في إسلام 249 أجنبيا بأحد المخيمات الرمضانية في المنطقة الشرقية من خلال استخدام هداية تيوب، التي تبث مشاهد مرئية في خيمة خاصة للتعريف بالدين ا?سلامي، وأشار المدير التنفيذي لمخيم إفطار ودعوة التابع للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات هداية بالخبر الشيخ حسين الشهري إلى استفادة ما يقارب 700 أجنبي من خيمة هداية تيوب التي تم تخصيصها للدعوة إلى الاسلام والتعريف بمبادئ الشريعة السمحة، مبينا أن عددا كبيرا من المسلمين الجدد أعلنوا إسلامهم بعد مشاهدتهم للبرنامج الدعوي الذي يبث عبر هذه التقنية حيث يشرف عليها نخبة من الدعاة وتتضمن الخيمة 50 مقعدا وجهاز عرض مرئي ومقاطع بلغات مختلفة.وأكد الشهري توزيع 276 ألف وجبة إفطار من بداية رمضان داخل المخيم وكذلك 30 مسجدا بمحافظة الخبر، مضيفا أن المخيم يشهد إقبال ما يقارب 5 آلاف أجنبي من مختلف الجنسيات يتوزعون على 9 مخيمات يقدم خلالها العديد من البرامج الدعوية من الساعة 4 ــ 12 مساء.في الوقت الذي أفاد الشهري بإسلام 45 خادمة داخل مخيم استحدثه المكتب هذا العام ويتضمن برنامجا دعويا للعمالة المنزلية يشرف عليه نخبة من الدعاة من جنسيات مختلفة حيث تم تخصيص مخيم متكامل لاستقبال ودعوة الخادمات والسائقين الذين حدد لهم أماكن منفصلة مع توفير استراحة للكفلاء.

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