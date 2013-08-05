أستاذ جامعي إخواني لشباب أسيوط: السفر إلى "رابعة" مثل هجرة النبي إلى المدينة

كتب : سعاد أحمد الإثنين 05-08-2013 02:27

أكد الدكتور أحمد تاج الدين، الأستاذ بكلية الطب بأسيوط وعضو جماعة الإخوان المسلمين، في كلمة ألقاها من على منصة ساحة مسجد عمر مكرم بأسيوط للشباب المعتصمين، أن معتصمي ميدان رابعة هم من هاجروا إلى الله، كما هاجر النبي محمد، وسكان رابعة والميادين الأخرى وأهل رابعة مثل الأنصار الذين ناصروهم وآووهم وصبروا عليهم، فهم الأنصار، متابعا فما بالك بمدينة رسول الله هل يقدر عليها الشيطان؟".

وطالب تاج الدين الحضور بدعوة غيرهم لدعم الشرعية، مشيرا إلى أن العاقل من خذل عن عدوه، العاقل من قلل من مع عدوه لا كثره داعيا أن يأخذ الله الظالمين الانقلابيين في هذه الأيام على حد تعبيره. كما هاجم الفريق أول عبد الفتاح السيسي واتهمه بأنه من شر الدواب.

ودعا أشرف أنور، مسئول فعاليات المنصة بالحشد لمليارية اليوم التي ستنطلق من ساحة عمر مكرم بأسيوط تزامنا مع المليارية التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنها انتفاضة لنصرة الحق ودعم الشرعية في كل أحياء العالم في ليلة القدر.