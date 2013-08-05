إطلاق سراح 386 سجيناً ممن شملهم العفو الملكي

إبراهيم علوي (جدة)

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن سجناء الحق العام 1434هـ وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الذي وجه بسرعة إنجاز إجراءات إطلاق سراح من يشملهم العفو، فقد تم إطلاق سراح أكثر من 386 سجينا من المستفيدين من العفو في محافظة جدة حتى يوم أمس، حيث يجري استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من سجناء الحق العام خلال الأيام المقبلة والعمل على دراسة كافة ملفات قضايا الحق العام وتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي الكريم واللائحة المنظمة لذلك. والجدير بالذكر أن سمو محافظ جدة يتابع مباشرة سير العمل بالمحافظة وحث منسوبيها بإنجاز كافة المعاملات الموكلة لهم خلال هذه الفترة وفترة عيد الفطر المبارك.