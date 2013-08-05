إثيوبيا تستضيف منتدى حول الجذام بأفريقيا فى سبتمبر المقبل

تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتدى إقليميا حول الجذام فى سبتمبر المقبل ويعقد تحت شعار (الجذام وحقوق الإنسان.. المبادئ والإرشادات) من أجل القضاء على التمييز ضد المصابين بالجذام وأفراد عائلاتهم.

وقال "بيروك كيبدى"، منسق إدارة مكافحة أمراض الدرن والجذام بوزارة الصحة الإثيوبية، خلال مؤتمر صحفى بأديس أبابا اليوم، إن هذا المنتدى سوف تنظمه وزارة الصحة الإثيوبية بالتعاون مع مؤسسة (نيبون) الدولية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى للمؤتمر هو تعزيز الوعى بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذى تبنته فى 2010 ويتضمن المبادئ والإرشادات التى يمكن أن تطبقها الحكومات الأفريقية ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية ومشروعات الأعمال والاتحادات الطبية ومنظمات الصحة والأطراف المعنية الأخرى.

وأضاف "بالرغم من أن إثيوبيا حققت هدف منظمة الصحة العالمية فى المجال الصحى، إلا أن هناك ما بين 4 و5 آلاف شخص عرضة للمرض والتمييز ضدهم سنويا.

وتشير وثائق المنتدى إلى أن هذا المؤتمر يعد واحدا من خمسة منتديات تعقد سنويا على مستوى العالم بهدف التعامل مع الوصمة والتمييز ضد المصابين وتعقد بشكل خاص فى البرازيل لتغطية أمريكا الشمالية والجنوبية وفى الهند لتغطية آسيا، وأن المنتديات المستقبلية ستنظم فى الشرق الأوسط وأوروبا.

ويشارك فى المنتدى ممثلون من وزارات الصحة والعمل والشئون الاجتماعية والاتحادات الوطنية للمصابين بالجذام وقادة المجتمع المدنى فى كل من إثيوبيا والدول الأفريقية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية ومنظمة الصحة العالمية.

ويعتبر مرض الجذام واحدا من أكثر الأمراض فى العالم التى يساء فهمها بالمجتمعات ويتعرض المصابون بالجذام لوصمة فى مناطق كثيرة من العالم وحتى فى الوقت الحالى الذى يعتبر فيه هذا المرض قابلا للشفاء.