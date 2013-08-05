إغلاق وتغريم 37 متجرا ومنشأة غذائية في القريات

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

في إطار الجهود التي تبذلها أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة لمتابعة مستوى النظافة وتنفيذ اشتراطات الصحة العامة في جميع المحلات التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة.. قامت الأمانة بمتابعة مستمرة من أمينها المهندس عجب بن عبدالله القحطاني بإغلاق وتغريم عدد 37 محلا من الأنشطة المتنوعة لمخالفتها تنفيذ الاشتراطات الصحية. وأوضح لـ«عكاظ» مدير عام صحة البيئة بالأمانة الدكتور محمد بن عبيد العنزي أن الإدارة قامت بإغلاق ومخالفة عدد (4) صالونات للحلاقة و(6) بوفيهات وجبات سريعة و(10) محال لبيع الأسماك و(3) مطاعم و(2) محل فطائر ومعجنات و(4) مخابز وحلويات. كما تمت مصادرة وإتلاف (7 كجم) من الخضار و(860 كجم) من الأصناف المتنوعة المنتهية ما بين مأكولات معلبة وعصائر وألبان.كما تم الكشف على (57) عينة عبر مختبر الأمانة المركزي مع ظهور عدد (34) عينة سليمة وعدد (23) عينة غير سليمة. ولفت العنزي إلى أن الجولات تمت خلال شهر رمضان في فترات صباحية ومسائية وتلاحظ تدني مستوى النظافة ونظافة الأرضيات واستخدام أدوات غير صحية بالنسبة لتحضير المأكولات وأدوات الحلاقة وكذلك الأواني المستخدمة للطهي.وأكد العنزي حرص الأمانة على التصدي والوقوف لحظة بلحظة على كل نشاط يهتم بصحة وسلامة المواطنين، مهيبا بجميع المواطنين ضرورة التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر رقم طوارئ الأمانة (940) والذي يتلقى البلاغات خلال 24 ساعة.