انطلاق حملة العمرة الخامسة في تعاوني القريات

عبد العزيز المشيطي (القريات)

ضمن الفعاليات والأنشطة التى ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقريات، انطلقت امس الاول رحلة العمرة الخامسة للمسلمين الجدد وطلاب الدورات الشرعية من مختلف الجنسيات لأداء العمرة، وأوضح لـ «عكاظ» مدير توعية الجاليات فواز الملحم أن رحلة العمرة الخامسة التى انطلقت استفاد منها 46 شخصا من مختلف الجنسيات حيث تكفل بنفقة رحلة العمرة أهل الخير والمتبرعون واضاف انه تم تكليف داعية ومشرف من المكتب لمرافقة الحملة حيث يقوم الداعية بإلقاء الدروس والمحاضرات وتعتبر هذه هي الرحلة الخامسة التي ينظمها المكتب خلال العام كما أن المكتب منذ بداية شهر رمضان المبارك نظم العديد من المحاضرات والدروس العلمية والدورات وقام بإنشاء عدد من المخيمات الرمضانية التي تتكفل بإفطار الصائمين من مختلف الجنسيات.