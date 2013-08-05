فريق تطوعي يعايد عمال النظافة في العيص

عمر المسيك (العيص)

شكلت لجنة الأنشطة التطوعية لشباب العيص فريقا لمعايدة عمال النظافة في البلدية والمستشفى والأوقاف، إضافة إلى المنومين في المستشفيات لرسم البسمة على وجوههم.وأوضح مشرف الفريق التطوعي الدكتور طلال الجهني أن اللجنة تعمل بمتابعة مركز التنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تعزيز تعاليم الدين الإسلامي في نفوس الشباب، مرجعا تركيز الشباب التطوعي على عمال النظافة لأنهم عناصر مهمة وفاعلة في المجتمع ويقدمون عملا إنسانيا جليلا، وهو الحفاظ على النظافة بالأماكن العامة.وذكر أن برنامج المعايدة يستهدف الاحتفاء بأكثر من 180 عاملا، مشيرا إلى أنه سيقدم لهم الهدايا.