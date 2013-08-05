أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فريق تطوعي يعايد عمال النظافة في العيص

Google+ Print
فريق تطوعي يعايد عمال النظافة في العيص فريق تطوعي يعايد عمال النظافة في العيص

 عمر المسيك (العيص)

شكلت لجنة الأنشطة التطوعية لشباب العيص فريقا لمعايدة عمال النظافة في البلدية والمستشفى والأوقاف، إضافة إلى المنومين في المستشفيات لرسم البسمة على وجوههم.وأوضح مشرف الفريق التطوعي الدكتور طلال الجهني أن اللجنة تعمل بمتابعة مركز التنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تعزيز تعاليم الدين الإسلامي في نفوس الشباب، مرجعا تركيز الشباب التطوعي على عمال النظافة لأنهم عناصر مهمة وفاعلة في المجتمع ويقدمون عملا إنسانيا جليلا، وهو الحفاظ على النظافة بالأماكن العامة.وذكر أن برنامج المعايدة يستهدف الاحتفاء بأكثر من 180 عاملا، مشيرا إلى أنه سيقدم لهم الهدايا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية