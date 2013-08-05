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قوات حرس الحدود تضبط 145ألف قرص مخدر مع عامل بهيئة قناة السويس

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قوات حرس الحدود تضبط 145ألف قرص مخدر مع عامل بهيئة قناة السويس قوات حرس الحدود تضبط 145ألف قرص مخدر مع عامل بهيئة قناة السويس

أحبطت قوة مشتركة من مخابرات حرس الحدود ووحدة حرس الحدود بشرق بورسعيد محاولة إدخال مواد مخدرة إلي مدينة بورسعيد لبيعها و ترويجها علي راغب متعة المخدرات قبل العيد مع فني بهيئة قناة السويس ببورسعيد .

كانت قوات حرس الحدود و المخابرات قد اشتبهت فى سيارة هيونداي رقم 51924 منطقة حرة بورسعيد بعد ان ارتبك قائدها ( خالد أ ش ) أثناء تفتيشها بنقطة تفتيش شرق بورسعيد .

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كرتونه تحتوى 1450 علبة داخل كل علبة 10 شرائط يحتوى كل شريط 10 أقراص باجمالى 145 الف قرص .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر 21\2013 مخابرات حرس الحدود 149\2013 جنايات شرق التفريعة.

و بإحالته إلي نيابة الشرق قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق و إرسال عينة من المضبوطات للتحليل و معرفة عما اذا كانت الأقراص مدرجة في جدول المخدرات من عدمه.

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