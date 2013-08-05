أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

راشد الغنوشى يدعو لبدء حوار وطنى فى إطار المسار الانتقالى بتونس

Google+ Print
راشد الغنوشى يدعو لبدء حوار وطنى فى إطار المسار الانتقالى بتونس راشد الغنوشى يدعو لبدء حوار وطنى فى إطار المسار الانتقالى بتونس

دعا رئيس حزب حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى لبدء حوار وطنى بين الجميع فى إطار المسار الانتقالى، لاسيما بعد رفض الشعب دعوات المعارضة لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وحل المجلس التأسيسى، على حد قوله.

وقال الغنوشى، فى تصريح لراديو "سوا" الأمريكى، مساء اليوم الأحد، إن حزبه يريد إتمام المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية العام الحالى.

وقلل من المظاهرات التى شهدتها مدن تونسية، موضحا أن حزب حركة النهضة التونسية منفتح على خيار الاستفتاء، مشددا على أن الحكومات المنتخبة لا تسقط فى الشارع.

ووجه الغنوشى أصابع الاتهام إلى فلول النظام السابق وفئات راديكالية أيدولوجية بالوقوف وراء الاحتجاجات متهما هذه القوى بأنها تخشى من إقرار الدستور وإجراء انتخابات لذلك فهى تتدخل لإرباك المسار الانتقالى، على حد قوله.

ورفض الغنوشى الاتهامات التى وجهت للحزب بالوقوف وراء مقتل النائب اليسارى محمد البراهمى، قائلا "إن حزبه هو الأكثر تضررا بسبب ما يجرى فى تونس من عنف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365