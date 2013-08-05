خبير سودانى: العداء مع إيران وراء منع السعودية طائرة البشير من أجوائها

قال خبير سودانى، إن سبب منع السلطات السعودية لطائرة الرئيس السودانى عمر البشير عبور أجوائها خلال سفره إلى طهران يعود "للعداء بين دول الخليج وإيران بجانب الحملة التى تقودها هذه الأنظمة ضد جماعة الإخوان المسلمين فى المنطقة"، مستبعدًا أن يكون السبب فى ذلك مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير.

وفى عام 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور غربى السودان، قبل أن تضيف إليها فى العام التالى تهمة الإبادة الجماعية، وهى الاتهامات التى ينفيها البشير.

وقال آدم محمد أحمد عميد كلية العلوم السياسية بجامعة "الزعيم الأزهرى" السودانية (حكومية)، فى تصريحات لمراسل الأناضول، إن "موقف السعودية مبرره العداء بين دول الخليج وإيران خصوصاً بعد التقارب الملحوظ بين الخرطوم وطهران"، وأضاف"لكن هذا مبرر سياسى والسعودية ستتخذ من ملف المحكمة الجنائية مبرراً قانونياً".

وعن رفض جامعة الدول العربية للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال الخبير السودانى، "إن ذلك لن يكون له أى تأثير على السعودية باعتبار أن الجامعة قراراتها سياسية بينما المحكمة قراراتها قانونية ويمكن أن توفر غطاء للسعودية لأن القرارات السياسية للجامعة ينبغى أن لا تتعارض مع الالتزامات الدولية".

وعن عدم صدور أى إدانة حتى اللحظة من الخرطوم ضد الرياض بعد منع طائرة البشير من عبور الأجواء السعودية، قال أحمد "لا أتوقع صدور إدانة من الخرطوم لأن موقفها الدولى ضعيف وهى فى حاجة للسعودية، وليس من مصلحتها التصعيد".