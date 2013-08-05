أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام – شهاب وشكري.. أضعف حلقات الأهلي في الهزيمة التاريخية

Google+ Print
بالأرقام – شهاب وشكري.. أضعف حلقات الأهلي في الهزيمة التاريخية بالأرقام – شهاب وشكري.. أضعف حلقات الأهلي في الهزيمة التاريخية

تؤكد الإحصائيات أن استخلاص الكرة كان في أقل معدلاته للأهلي خلال خسارته التاريخية أمام أورلاندو بايرتس بثلاثة أهداف.

الأهلي خسر بأكبر نتيجة في تاريخه على ملعبه بدوري أبطال إفريقيا خلال استضافة أورلاندو بايرتس على أرض الجونة.

وتظهر الإحصائيات أن الأهلي كان أضعف كثيرا من ضيفه فيما يخص استخلاص الكرة في وسط الملعب:

Picture1

محمد يوسف المدير الفني للأهلي، اعتمد على الثنائي شهاب الدين وأحمد شكري للضغط على لاعبي أورلاندو بايرتس مع ارتكاز حسام عاشور أمام الخط الخلفي.

لكن شهاب لم يكن في أفضل حالاته، بل كان في حالة تامة من الوهن إذ استخلص الكرة من الخصم مرتين فقط.

Picture2

أما أحمد شكري فلم يستخلص الكرة في أي مرة طوال اللقاء بشكل سليم:

Picture3

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع