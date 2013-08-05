بالأرقام – شهاب وشكري.. أضعف حلقات الأهلي في الهزيمة التاريخية

تؤكد الإحصائيات أن استخلاص الكرة كان في أقل معدلاته للأهلي خلال خسارته التاريخية أمام أورلاندو بايرتس بثلاثة أهداف.

الأهلي خسر بأكبر نتيجة في تاريخه على ملعبه بدوري أبطال إفريقيا خلال استضافة أورلاندو بايرتس على أرض الجونة.

وتظهر الإحصائيات أن الأهلي كان أضعف كثيرا من ضيفه فيما يخص استخلاص الكرة في وسط الملعب:

محمد يوسف المدير الفني للأهلي، اعتمد على الثنائي شهاب الدين وأحمد شكري للضغط على لاعبي أورلاندو بايرتس مع ارتكاز حسام عاشور أمام الخط الخلفي.

لكن شهاب لم يكن في أفضل حالاته، بل كان في حالة تامة من الوهن إذ استخلص الكرة من الخصم مرتين فقط.

أما أحمد شكري فلم يستخلص الكرة في أي مرة طوال اللقاء بشكل سليم: