بالأرقام – أورلاندو يخرج أبو تريكة من الخدمة

نجح أورلاندو بايرتس في تحييد محمد أبو تريكة نجم وسط الأهلي، ما كان له الأكثر الأكبر في خروج النتيجة لصالح الفريق الضيف.

أورلاندو بايرتس اقتنص أكبر فوز في تاريخ أي ناد يلعب أمام الأهلي على أرض الأخير ضمن مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالفوز بثلاثية.

وخسارة الأهلي كان من ضمن أسبابها تقليص أورلاندو بايرتس لخطورة أوراق الأهلي الهجومية وأبرزها أبو تريكة.

هذا التحييد ظهر في أرض الملعب وتؤكده الإحصائيات الخاصة بالمباراة، والتي يقدمها FilGoal.com خلال دوري أبطال إفريقيا.

أبو تريكة خلال اللقاء فقد الكرة 13 مرة، وهو معدل ضخم بالنسبة لقدرات ساحر الأهلي والكرة المصرية.

ويمكن مقارنة هذا الرقم بإحصائيات أبو تريكة خلال مباراة الزمالك، إذ فقد لاعب الترسانة السابق الكرة أمام الفريق الأبيض 7 مرات فقط.

وعلى مستوى التواصل مع رفاقه، مرر أبو التريكة الكرة 46 مرة، منها 8 مرات بشكل خاطئ.

ولم يهدد أبو تريكة مرمى أورلاندو بايرتس سوى مرة واحدة فقط، وأرسل كرة عرضية واحدة لم تصل لزميل له في الفريق الأحمر.