أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة: مانشستر يونايتد فقد الأمل في فابريجاس

Google+ Print
برشلونة: مانشستر يونايتد فقد الأمل في فابريجاس برشلونة: مانشستر يونايتد فقد الأمل في فابريجاس

بعد 4 محاولات، أيقن مانشستر يونايتد أنه لا أمل في ضم سيسك فابريجاس من برشلونة، بحسب ما أكده النادي الكتالوني.

أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي للبلوجرانا صرح اليوم الأحد فيما أبرزته صحيفة ماركا الإسبانية "مانشستر يونايتد أخيرا توقف عن إرسال العروض".

وكان يونايتد قد أرسل 4 عروض أخرها بلغ 40 مليون يورو لضم قائد أرسنال السابق في وسط الملعب الذي يحتاج إلى دعم في فريق الشياطين الحمر.

وتابع الحارس الإسباني الدولي الأسبق "أعتقد أن يونايتد فهم فعلا أننا لا ننوي بيع فابريجاس".

وذكرت تقارير بريطانية أن يونايتد حول وجهته إلى مروان فيلاني نجم وسط إيفرتون الإنجليزي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع