برشلونة: مانشستر يونايتد فقد الأمل في فابريجاس

بعد 4 محاولات، أيقن مانشستر يونايتد أنه لا أمل في ضم سيسك فابريجاس من برشلونة، بحسب ما أكده النادي الكتالوني.

أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي للبلوجرانا صرح اليوم الأحد فيما أبرزته صحيفة ماركا الإسبانية "مانشستر يونايتد أخيرا توقف عن إرسال العروض".

وكان يونايتد قد أرسل 4 عروض أخرها بلغ 40 مليون يورو لضم قائد أرسنال السابق في وسط الملعب الذي يحتاج إلى دعم في فريق الشياطين الحمر.

وتابع الحارس الإسباني الدولي الأسبق "أعتقد أن يونايتد فهم فعلا أننا لا ننوي بيع فابريجاس".

وذكرت تقارير بريطانية أن يونايتد حول وجهته إلى مروان فيلاني نجم وسط إيفرتون الإنجليزي.