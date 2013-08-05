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العثور على متفجرات في منزل المصري القتيل في إقليم الخروب اللبناني

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العثور على متفجرات في منزل المصري القتيل في إقليم الخروب اللبناني العثور على متفجرات في منزل المصري القتيل في إقليم الخروب اللبناني

عثرت الأجهزة الأمنية اللبنانية على متفجرات وعبوات جاهزة للتفجير واجهزة لاسلكية وآليات عسكرية، في إحدى غرف المنزل الذي قتل فيه المصري بداريا بإقليم الخروب اللبناني في وقت سابق اليوم .

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحمد عبد اللطيف الدخاخنة (والد القتيل) وهو مصري يعيش منذ فترة طويلة في البلدة ، وكذلك على ابنه عبد الله ، فيما توفي ابنه عبد اللطيف ، وأصيب شقيقه محمد بحالة خطرة ، فضلا عن إصابة السوري محمد حسن مسعود بحروق في الانفجار وقد نقل الجريحان إلى إحدى مستشفيات المنطقة.

وضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا في محيطي المستشفى ومكان الانفجار .

أ ش أ

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