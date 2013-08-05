فودة بعد عودته من الإمارات: احتجزوني 35 يوماً بدعوي أنني “إخواني”

إنفرد الإعلامي جابر القرموطي بأول حوار مع الصحفي العائد من الإمارات أنس فودة في برنامجه “رمضان بلدنا” فور الإفراج عنه بساعات وأكد فودة الذى وصل السادسة مساء الأحد إلى مطار القاهرة أن فترة محبسه كانت أصعب تجربة صعبة مؤكدا أنه لم يتعرض لأي معاملة سيئة داخل محبسه في الإمارات ولكن شعوره بالحبس هو أصعب ما في الأمر.

وأوضح فودة أنه خضع للتحقيق من جانب الجهات الأمنية هناك فور القبض عليه لمدة استمرت 35 يوماً وأن المحقق وجه له أسئلة تتعلق بالإنتماء السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، وهو ما أكده فوده في التحقيقات، قائلا : ” نعم أنتمي فكريا لجماعة الإخوان المسلمين ومنذ عام 95 علاقتي بالجماعة دينية فقط عن طريق حضور جلسات علم وقراءة القرآن الكريم ، وليس لي أي علاقة تنظيمية بالإخوان، وذلك بسبب عملي بالاعلام الذي يتطلب تطبيق أعلى قواعد المهني”.

وقال فودة أنه كان محتجزًا طيلة الأيام الماضية داخل حجز انفرادي كما أن هناك الكثير من المصريين معتقلين في نفس مكان احتجازه بنفس الاسباب دون توجيه اتهامات محددة لهم.

وكشف فودة أنه تلقى عروضاً عدة بشأن العمل في وسائل إعلام تنتمي لجماعة الإخوان كان آخرها من مراد علي القيادي في الجماعة الذي التقيته في دبي بناء على رغبته لكنني رفضت كوني لا أرغب في أن أكون قيادياً في الجماعة أو مسئولا تنفيذياً في المجال الإعلامي واقترحت عليهم بعض الأسماء الأخرى.