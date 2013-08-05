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النادي الـ11 في رومانيا يطلب ضم صالح جمعة

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النادي الـ11 في رومانيا يطلب ضم صالح جمعة النادي الـ11 في رومانيا يطلب ضم صالح جمعة

تقدم نادي فاسلوي الروماني بعرض لشراء خدمات صالح جمعة لاعب وسط إنبي ومنتخب الأوليمبي.

النادي الروماني يعرض استعارة اللاعب الدولي لمدة عام مقابل 100 ألف يورو، بحسب ما أكده عبد الناصر محمد المدير الإداري لنادي إنبي.

وقال محمد لـFilGoal.com إن النادي الروماني تقدم بالعرض عن طريق إحدى الشركات التسويقية التي تتابع اللاعب منذ فترة.

ويحمل العرض بندا يتيح لفاسلوي ضم صالح جمعة بشكل نهائي مع نهاية الموسم المقبل مقابل 500 ألف يورو.

ويدرس نادي إنبي العرض يوم الاثنين وسط ترحيب من اللاعب، وشعور لدى الإدارة بأن الصفقة لا تناسب قدرات صالح جمعة.

فاسلوي يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الموسم الجديد من الدوري الروماني، والذي انقضى من عمره اسبوعين، وذلك بعد تحقيق فوز وهزيمة.

النادي الروماني لم يفز بلقب الدوري في وطنه من قبل، وكانت أفضل إنجازاته احتلال المركز الثاني موسم 2011-2012.

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