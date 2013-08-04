صباحي يلتقي وزير خارجية الإمارات

كتب : محمود عباس منذ 5 دقائق

التقى، اليوم، حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، بوزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي يزور القاهرة حاليا لإجراء عدد من اللقاءات الرسمية والسياسية.

وشهد اللقاء تشاورا ونقاشا بين صباحي ووزير الخارجية حول الأحداث الراهنة في مصر، وأكد صباحي خلال اللقاء أن ما جرى في 30 يونيو هو استكمال لثورة 25 يناير وتجسيد للإرادة الشعبية.

وحيا صباحي خلال اللقاء الموقف الإماراتي من موجة 30 يونيو، مؤكدا على اهمية استمرار وتوثيق العلاقات المصرية الإماراتية في إطار سعي مصر لسياسات جديدة تستعيد بها علاقاتها مع كافة الدول العربية لتلعب دورها الطبيعي في إطار أمتها.