الحلقة (26) من "نيران صديقة": "نهال" تطلب من "مدحت" التخلص من زوجها "قذاف"

كتب : سارة محمد الأحد 04-08-2013 23:11

في الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "نيران صديقة"، تبكي "أميرة" من شدة الألم الذي تشعر به لقراءة ابنها كتاب الدم والتعرف على المصائب التي ارتكبتها من زمن، ويذهب "أمجد" إلى مقابر "جورجيت" والدته، ويأمر "حسين"، "يعقوب" بإخلاء سبيل "نهال".

وتعود الأحداث مرة أخرى إلى العام 2004، وتتبرع "أميرة" بكبدها لـ"صالح"، أحد المرضى، بعد أن قتل "رأفت" والدها، ويطلب "طارق" من "نور" أن يتزوجها عرفيا، وتتعرف "أميرة" على الدكتور الذي أجرى لها العملية وتخرج معه في أحد المطاعم، ويعرف "رأفت" مكانها ويذهب إليها ليفاجئها، ويعرض على "نور" فيلما يوجد به مشاهد مخلة ويرفض "طارق" أن تؤدي دورها الفيلم حفاظا على شكله بين الناس ووظيفته.

وتذهب "نهال" إلى "مدحت" لتستنجد به للتخلص من "قذاف" بعد أن أخبرها الدكتور بأنه اقترب على أن يفيق من الغيبوبة، وخصوصا وهي التي أدخلته في غيبوبة، ويوافق "مدحت" أن يقتل "قذاف" لحبه لـ"نهال"، ويتم القبض على "أميرة" والدكتور بعد أن خرجا معا في مظاهرات العراق، وتتصل بزوجها ليخرجها من القسم ولكنه يرفض مساعدتها ويأمر بالتعامل معها مثل أي مواطن طبيعي دون وساطة، ويذهب "مدحت" إلى المستشفى للتخلص من "قذاف" ولكنه يفيق ويمسك بيده.

مسلسل "نيران صديقة"، بطولة منة شلبي وعمرو يوسف ورانيا يوسف وكندة علوش وظافر العابدين وصبري فواز وسلوى خطاب ومحمد شاهين وباسل الخياط ومحمد ممدوح، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.