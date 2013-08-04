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الحلقة (26) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": "ساندرا" تواجه "شريف" بحبه لـ"مريم"

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الحلقة (26) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": "ساندرا" تواجه "شريف" بحبه لـ"مريم" الحلقة (26) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": "ساندرا" تواجه "شريف" بحبه لـ"مريم"

كتب : سارة سعيد منذ 52 دقيقة

في أحداث الحلقة (26) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، قررت "دوللي"، التي تلعب دورها الفنانة ورد الخال، أن تكون صديقة لـ"مروان" بعد أن كانت معجبة به، وجاء قرارها هذا بعد علمها بمرض "هند" ابنتها وقرارها أن تهتم بها وتساعدها في أزمتها.

واتصلت "رانيا" بـ"شهاب"، وأخبرته أنها تزوجت، كما دعت "ياسمين"، التي تلعب دورها الفنانة أمينة خليل، "أسامة" لمطعم والدتها للتعرف عليها، ونصحت "أم حنان"، التي تلعب دورها الفنانة رجاء الجداوي، أن تهمل "إبراهيم" لبعض الوقت حتى يشعر ويهتم بها، وبالفعل نفذت نصيحتها وشغلت "سماح" فكر "إبراهيم" ولماذا تتصرف معه بجفاء بعد أن كانت لا تتركه لحظة واحدة.

ودعت "مريم" و"دوللي"، "مروان" للعشاء، وتفاجئتا بوجود "شريف" و"ساندرا" في نفس المطعم، ودعت "ساندرا"، "مروان" للظهور في برنامجها ولكن "دوللي" أحرجتها، وحدثت مشادات بسيطة بين "مريم" و"شريف" حول علاقتها بـ"مروان" مما جعل "ساندرا" تستأذن وتغادر ويلحقها "شريف".

وتحدثت "ساندرا" مع "شريف" حول علاقتهما وأنه مازال يحب "مريم"، وأنها وجدت تفسيرات لتغير معاملته معها في الفترة الأخيرة، ويقابل "آدم"، الذي يلعب دوره الفنان أحمد حاتم، "أميرة" بالصدفة في أحد المطاعم.

يذكر أن مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفى فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.

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