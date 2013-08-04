الحلقة (26) من "لن أطلب الطلاق": "سندس" تنهي خطبتها من "نايف" ابن خالها

كتب : سارة محمد منذ 48 دقيقة

في الحلقة (26) من مسلسل "لن أطلب الطلاق"، يخرج "خالد" وزوجته إلى السوبر ماركت لشراء أغراض المنزل وتصر على شراء أغراض لوالدتها ويتشاجرا مع بعضهما، ويتفاجأ "خالد" بوجود زوجته السابقة "حنان" في نفس المكان، وتقول له: سبحان مغير الأحوال بعدما كان يرفض الذهاب معها إلى أي مكان.

وتتذكر حنان لقاءها الأول بزوجها خالد وتفكر هل هي تحبه أم لا بعد أن شعرت بالغيرة عند رؤيته مع زوجته الجديدة، وتسأل "سندس"، "يوسف" إذا كان يحبها أم لا ويعترف لها بأنه يحبها مثل أخته الصغيرة خوفا على مشاعر أخيه، ويتذكر "خالد" الأشياء التي كانت دائما تشكو منها زوجته منه ويعترف بين نفسه بأنها كانت دائما عندها حق شكواها منه.

وتذهب "سندس" إلى "نايف" بالجامعة لتعترف له بانتهاء خطبتهما، وتطلب منه أن يظلا أخوة كما كانا، ويطلب "خالد" من ابنه "يوسف" أن يقول لوالدته ألا تحاول أن تسلم عليه أو تتكلم معه عندما تراه في أي مكان، ويتشاجر "عبدالله" مع "حنان" زوجته بعد أن خرجت بدون أذنه.

وتتبع "نوال" أسلوبا جديدا مع زوجها، وتبتعد عن القيام بأي أعمال منزلية وتركز على الاهتمام بنفسه حتى تستطيع أن تنتقم منه لزواجه عليه.

"لن أطلب الطلاق" من تأليف إيمان سلطان وإخراج مصطفى رشيد، وتشارك في البطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي الكندري وأزهار الحلوجي.