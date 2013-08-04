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الحلقة (26) من "اسم مؤقت": "صبري" يضع "يوسف" كحارس أمن وهمي على "رأفت الراوي"

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الحلقة (26) من "اسم مؤقت": "صبري" يضع "يوسف" كحارس أمن وهمي على "رأفت الراوي" الحلقة (26) من "اسم مؤقت": "صبري" يضع "يوسف" كحارس أمن وهمي على "رأفت الراوي"

كتب : روان مسعد منذ 47 دقيقة

في الحلقة الـ26 من مسلسل "اسم مؤقت"، ضرب "يوسف"، "طاهر" بالرصاص تنفيذا لرغبة "صبري" ليثبت ولاءه له، كما استكمل خطته مع "صبري" للإيقاع بمرشحي الرئاسة الثوري والإسلامي وليصبح المرشح التابع للنظام السابق هو الفائز، وذلك عن طريق إجبار "رأفت الراوي" على الانسحاب من السباق الرئاسي.

من ناحية أخرى، هدد "يوسف"، "سناء" بالقتل مقابل رقم "سمر صبري"، الفتاة التي أحبها وتزوجها بدون علم والدها، فأعطت له الرقم، واتصل بها، وروى "أيمن" لـ"حسام" ما حدث مع "يوسف" و"طاهر"، عم هالة.

وذهبت "نانسي" لـ"نسمة" في السجن قبل سفرها لتروي لها عن التطورات التي حدثت مع والدها، فيما عين "صبري" قوات حراسات خاصة وهمية على "رأفت الراوي" وابنته كان ضمنهم "يوسف".

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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