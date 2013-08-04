الحلقة (26) من "آسيا": "راجي" يعرض زوجته على طبيبة نفسية

كتب : ندى سامي منذ 46 دقيقة

في الحلقة (26) من مسلسل "آسيا"، يأخذ "راجي"، والذي يلعب دوره الفنان هاني عادل، "آسيا"، التي تلعب دورها منى ذكي، ويعرضها على طبيبة نفسية، لتساعدها على أن تستعيد الذاكرة، وطلبت منه أن تقابل "آسيا" ووالدتها، لكي تتعرف منها على تفاصيل حياتها وهي صغيرة.

ولم تمانع آسيا الذهاب إلى الطبيب، وروت لها عما حدث لها وقصة مقابلتها بـ"فارس"، وكيف أنكرت أنها فاقدة للذاكرة، وأعربت لها عن قلقها من "فارس" الذي سيحاول أن ينتقم منها لأنها أبلغت ضابط المباحث عما كان يفعله من سرقة الآثار، وتجارة السلاح.

ولم تنل "آسيا" راحة البال بعد ما تعرضت له في الفترة السابقة، فأخذت تحلم بكوابيس مفزعة جعلتها لم تذق طعم النوم، فأخذ "راجي" يطمئنها وطلب منها أن تصارحه بما حدث لها في الفترة الماضية، وروى لها عن حياتهما وأولادهما وعملها، وطلب منها أن تعود لعملها وترسم، لأن الطبيبة نصحته بذلك حتى تستعيد ذاكرتها.

مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير وتأليف عباس أبوالحسن، وبطولة منى زكي وهاني عادل وباسم سمرة وسيد رجب وسلوى محمد.