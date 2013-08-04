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رفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات والمرافق بالإسماعيلية لاستقبال عيد الفطر

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رفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات والمرافق بالإسماعيلية لاستقبال عيد الفطر رفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات والمرافق بالإسماعيلية لاستقبال عيد الفطر

كتب : إنجي هيبة منذ 31 دقيقة

فى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال عيد الفطر المبارك، عقد اللواء ماجد عبد الكريم السكرتير العام للمحافظة مؤتمرا موسعا بحضور اللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمديريات الأوقاف والصحة والطب البيطرى والتموين، لمناقشة ومتابعة استعدادات كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وخلال المؤتمر، أكد السكرتير العام للمحافظة على جميع رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة وسرعة الانتهاء من رفع جميع تجمعات وبؤر القمامة والمخلفات واستعادة الشكل الجمالى والحضارى للإسماعيلية مع الأخذ فى الاعتبار، أنه تم التأكيد على عمل نوبتيجيات وخدمات على مدار الـ24 ساعة خلال أيام عطلة العيد، والتأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيز غرف عمليات بجميع مديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة أى شكاوى أو بلاغات من الجماهير خلال فترة العيد.

وخلال المؤتمر، أشار فضيلة الشيخ فرج نجم وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد عدد 21 ساحة مفتوحة لأداء صلاة العيد منها عدد 6 ساحات بنطاق مدينة الإسماعيلية وتشمل ساحة الملعب المفتوح بجوار الاستاد بشارع المدارس وساحة مسجد الصالحين وساحة ميدان الفردوس والملعب المفتوح بالشيخ زايد وساحة الملعب المفتوح بالاستاد الرياضى بالشهداء وساحة حديقة الإذاعة والتليفزيون.

وخلال المؤتمر، أشار السكرتير العام للمحافظة أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الشواطئ والمصايف والأندية بنطاق المحافظة وتدعيمها بكافة وسائل التأمين اللازمة لاستقبال الزوار والضيوف القادمين من المحافظات المجاورة للاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بالإسماعيلية.

وأكد على ضرورة تضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات الرقابية المشتركة والتى تضم ممثلى الصحة والطب البيطرى وأجهزة الرقابة التموينية ومباحث للمرور على الأسواق ومحلات بيع الأغذية والمشروبات والمطاعم للتأكد من سلامة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستخدام الأدمي.

وأضاف أنه تقرر تكثيف الحملات المرورية على جميع مداخل ومخارج المحافظة خلال تلك الفترة لتأمين حركة مرور السيارات من وإلى الإسماعيلية ومنع التكدس والاختناقات المرورية والتأكيد على تكثيف دوريات سيارات الإسعاف المتحركة والمتمركزة بأماكن المزارات والأندية والشواطئ وأماكن التجمعات لمواجهة أى طارئة.

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