اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي في دمياط الجديدة.. وسوريون ينضمون لأنصار المعزول

كتب : سهاد الخضري منذ 11 دقيقة

وقعت اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأهالي مدينة دمياط الجديدة الرافضين لتواجد مؤيدي مرسي بشارع الصعيدي.

كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الدخول في اعتصام مفتوح أمام المجمع الإسلامي بدمياط الجديدة، وتوافد عدد من شباب الثورة لمساندة أهالي دمياط الجديدة والوقوف ضد مؤيدي المعزول، الذين انتشروا بمختلف مناطق دمياط الجديدة.

وأكد شهود عيان، لـ"الوطن"، مشاركة عدد من اللاجئين السوريين المتواجدين بدمياط الجديدة، ما دفع أهالي المدينة لاعتبارها تحت الاحتلال السوري، وتبادل الطرفان الهتافات المؤيدة والمناهضة للرئيس المعزول.