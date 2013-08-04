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بالصور| انطلاق الإنسان الآلي المتكلم "كيروبو" إلى الفضاء في مهمة تاريخية

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بالصور| انطلاق الإنسان الآلي المتكلم "كيروبو" إلى الفضاء في مهمة تاريخية بالصور| انطلاق الإنسان الآلي المتكلم "كيروبو" إلى الفضاء في مهمة تاريخية

كتب : رويترز الأحد 04-08-2013 20:53

انطلق كيروبو، وهو انسان آلي متكلم بحذاء أحمر وجسم باللونين الأبيض والأسود من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية لتجربة كيف يمكن أن تساعد هذه الآلات رجال الفضاء في أداء عملهم.

وأرسل الانسان الآلي الياباني المزود بتكنولوجيا تتيح التعرف على الصوت وملامح الوجه في مركبة غير مأهولة ومعه أطنان من المؤن والمعدات لطاقم المحطة، وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن الإنسان الآلي انطلق من مركز تانيجاشيما للفضاء بجنوب غرب اليابان اليوم الأحد وسيصل إلى وجهته يوم الجمعة.

وفي عرض جرى مؤخرا، قال كيروبو إنه "يتمنى أن يصنع مستقبلا يعيش فيه البشر مع الإنسان الآلي ويتعايشون معه".

وفيما يقوم بأول حوارات بين الانسان الآلي والبشر في الفضاء سيكون المحاور الرئيسي لكيروبو رائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا المتوقع أن يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية بصحبة ستة آخرين من أفراد الطاقم في نوفمبر.

ومن المقرر أن يتولى واكاتا في مارس قيادة المحطة وهي مشروع تكلفته 100 مليار دولار تشارك فيه 15 دولة، وسيبقى كيروبو في الفضاء حتى اواخر عام 2014.

ويبلغ طوله 34 سنتيمترا ووزنه نحو كيلوجرام وهو مصمم للحركة في ظل انعدام الجاذبية.

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