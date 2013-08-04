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فتح باب التسجيل بأكاديمية المعلمين للتدريب

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فتح باب التسجيل بأكاديمية المعلمين للتدريب فتح باب التسجيل بأكاديمية المعلمين للتدريب
كتب- زكى السعدنى:
الأحد , 04 أغسطس 2013 23:23

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن باب التسجيل بالأكاديمية المهنية للمعلمين ما زال مفتوحا سواء للدورات التدريبية للترقي أو التسكين على كادر المعلمين لمن لم يتم تسكينه من الزملاء المعلمين .

وصرح الدكتور رمضان محمد رمضان مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بأنه قد صدر قرار وزاري تضمن تعيين المعلمين الذين استكملوا متطلبات التعيين والبالغ عددهم 23 ألف معلم.
> وأضاف أنه سيتم استقبال أوراق الدفعة التالية ابتداء من منتصف أغسطس الجاري، وطالب رمضان المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم إلى إداراتهم التعليمية.
> وأهاب رمضان بضرورة تواصل الزملاء المعلمين مع الموقع الرسمي للأكاديمية على الانترنت للإطلاع على ما يستجد من فعاليات.

 

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