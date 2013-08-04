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الشنوانى: فهمى يطالب بعودته للعمل فى كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق

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الشنوانى: فهمى يطالب بعودته للعمل فى كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق الشنوانى: فهمى يطالب بعودته للعمل فى كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق
الشرقية – محمود الشاذلى :
الأحد , 04 أغسطس 2013 23:26

أكد الدكتور عبد الله الشنوانى عميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق أنه قد تلقى اليوم طلباً من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى المُنحل يطالب بعودته لعمله  فى قسم الفارماكولوجيى كأستاذ متفرغ بكلية الصيدلة.


> وأشار " الشنوانى " إلى أن الدكتور أحمد فهمى عاد للعمل بالكلية تخوفاً من الفصل من عمله كأستاذ متفرع بالكلية وذلك طبقا للوائح الداخلية بالكلية والتى بمقتضاها يتم فصله حال انقطاعه عن العمل لمدة شهر متواصل، موضحاً أن فهمى بعد أن تم حل مجلس الشورى فى الخامس من يوليو الماضى أصبح منقطعاً رسمياً واليوم كانت آخر فرصة له لإعادته للعمل.

وأوضح الشنوانى أن تلك الخطوة تعتبر بادرة أمل لإعادة الأمور لنصابها الطبيعى مؤكدا أن فهمى " استلم العمل بالكلية اليوم رسميا وشارك فى الوقفة الاحتجاجية الذى نظمها أعضاء هيئة التدريس تحت عنوان " حق الشهيد ".

 

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