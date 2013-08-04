بالصور .. اشتباكات بين المعلمين فى مؤتمر بنقابة الفيوم بسبب مرسي

شهد المؤتمر الصحفى الذى عقدته نقابة المعلمين بالفيوم بقاعة الاجتماعات والذى حمل عنوان ” الانقلاب العسكرى على الشرعية وممارساته القمعية ضد أبناء المهنة ” بحضور محمد حتيته نقيب المعلمين بالمحافظة .

ومجلس النقابة وبعض أسر الشهداء والمصابين ، اشتباكات بعدما دخل إلى القاعة عدد من المعلمين المعارضين للرئيس المعزول والذين اعترضوا على إقامة المؤتمر وهتفوا ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول وقام المعلمون المؤيديون لمرسى بالرد عليهم بهتافات مضادة وحدثت بعض الاشتباكات الطفيفة بين الطرفين ، وتم إبلاغ الشرطة والتى سيطرت على الموقف قبل أن يتطور .

من جانبه أكد محمد حتيته ” نقيب معلمي الفيوم ” أن أعضاء النقابة كانوا على علم بما يضمر أعداء الثورة من المعلمين , وتواصوا بعدم التعرض للمهاجمين من أجل إظهار المعلم المصري بالمظهر الحضاري الذي يليق به في المجتمع , وأمام العالم اجمع .

واستنكر حتيته ما أسماه أساليب الانقلابيين الخسيسة للقضاء على الثورة من خلال استغلال بعض المعلمين ضعاف النفوس والذين لم يراعوا حق الشهداء والمصابين من المعلمين زملائهم من أبناء محافظة الفيوم وجاءوا لكي يسبوا الشهداء والثورة والنقابة الشرعية والمتحدث الشرعي باسم معلمي الفيوم .