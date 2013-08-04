وقفة لأهالي ” شما ” بالمنوفية لمطالبة الشرطة بالقبض على “بلطجي”

نظم مساء اليوم المئات من اهالى قرية ” شما ” التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية وقفة احتجاجية امام نقطة الشرطة بالقرية للمطالبة بالقبض على “مسعود أبو حريرة ” هارب من حكم بالمؤبد ومتهم باطلاق النيران فجر اليوم على محلات احد ابناء القرية.

حيث طالب الاهالى قوات الشرطة بسرعة القاء القبض على المتهم وتقديمة الى النيابة لتنفيذ الحكم الصادر ضدة من اجل اعادة الهدوء الى القرية .

يذكر ان الاهالى قد سمعوا دوى طلقات نارية فجر اليوم وتوجهوا بسرعة اليها فوجدوا أحد أفراد عائلة ” ابو حريرة ” والمطلوب فى اكثر من قضية قتل بالاضافة الى الحكم علية بالمؤبد ، قام هو ومن معة باطلاق النار من اجل تهديد ” م ع ا ” صاحب احد المحلات .