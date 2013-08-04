بالصور .. تفجير ضريحين لمشايخ بشمال سيناء

فجر مسلحون يعتقد انتمائهم للتيار الديني المتشدد بشمال سيناء، ضريحين لوليين من أولياء الله الصالحين بسيناء..وذلك عن طريق وضع عبوات ناسفة بجوارهما.

وقال مصدر أمني أن مسلحين قاموا بوضع عبوات ناسفة بجوار ضريحي الشيخ حميد أبو جرير بمنطقة المغارة بوسط سيناء، والشيخ سليم اشريف ابو جرير بمنطقة المزار ببئر العبد،وفجروهما عن بعد في نفس التوقيت ، بعد فرارهما من المنطقة بسيارات دفع رباعي دون لوحات معدنية.

أضافت المصادر: ” أن القبران لم يتأثرا بعملية التفجير أوالمقابر المجاورة ،بينما تهدمت القبتين أعلي الضريح وجانب من الاسوار حول الضريحين،ولم تقع أية خسائر في الأرواح ” .

تابعت المصادر: ” أن المقامين لشخصيتين محبوبتين في اواسط البسطاء والمتصوفين بشمال سيناء، وينتميان لقبيلة السواركة، و كان الاهالي يزوران مقاميهما في الاعياد والمناسبات للتبارك بهما ” .

أكدت المصادر: ” حالة من الغضب الشعبي لدي أهالي سيناء من تلك الممارسات التي ادت الي انتهاك حرمة الاموات، وانتهاك حرمات أولياء الله الصاحين ” .