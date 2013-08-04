ماجده الرومي تغنى في قرطاج غدًا

تحيى الفنانه ماجدة الرومي غدا الاثنين حفلها الغنائى ضمن فاعليات الدورة رقم 49لمهرجان قرطاج بتونس.

> ماجده حرصت بمجرد وصولها تونس على زيارة قبر المناضل التونسى الراحل شكرى بلعبد.ورافقها بالزيارة شقيقها عوض الرومى.

> يذكر ان ماجده ستغنى بالحفل مع اوركسترا سيمفونى يقودة ايلى العلى.

> كما تستعد ماجده للمشاركة مع الشاب خالد ومارسيل خليفه فى فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان “ثويزا”، الذى تنظمه “مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية بطنجة”.

> ويقام المهرجان بالغترة م من 15 الى 18 اغسطس تحت شعار: “المقاومة