أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

فين فلوس المعونة يا شيخ حسان؟

Google+ Print
فين فلوس المعونة يا شيخ حسان؟ فين فلوس المعونة يا شيخ حسان؟

مبادرة النقاط التسع التى طرحها الشيخ محمد حسان للخروج الآمن لمرسى وملئه لا تستقيم على قدمين، ولا تناقش أساسا، ولا محل لها من الإعراب، لسبب وحيد أن من طرحها ليس أهلا للثقة، وإن كنت ناسى يا شيخ حسان أفكرك بمبادرة الاستغناء عن المعونة الأمريكية.

يومها عمدت إلى توريط - كما تورط الآن - شخصيات معتبرة إسلاميا، أهنتها بهذه النصباية التى سميتها «معونة العزة»، ورطت فيها الإمام الأكبر الدكتور الطيب، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية (السابق)، والدكتور عبدالله شاكر، رئيس جمعية أنصار السنة، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، جميعا الآن متهمون بالنصب والاحتيال أمام محامى نيابات شرق القاهرة، فى البلاغ رقم 3752 لسنة 2012 ، إن صح البلاغ فأنتم متهمون بجمع نحو 60 مليون جنيه، لم يدخل جيب أى منهم مليم.. وأنت سيد العارفين.

بلاش والنبى الشويتين بتوع الإسلامية، لست حبر الأمة، ولن تكون، كل شىء إنكشفن وبان، فين فلوس المعونة يا شيخ حسان؟ فين الـ60 مليون جنيه؟ ناس تتبرع وناس تاكل وتتقرع! بطل قرع المبادرات الإخوانية، لا تخيل على الشعب، خلينا فى المهم فين الفلوس؟ وثيابك فطهر من المال الحرام، قدم نفسك من فورك للنيابة، من تلقاء نفسك ليس محببا أن تطلبك النيابة فى البلاغ، تبقى فضيحة، قدم حساب التبرعات، وأين ذهبت، إن التبرعات تشابهت علينا.

لا أقبل على الإمام الأكبر ولا على الجامع الأزهر أن يرد اسم فضيلته فى بلاغ نصب واحتيال، وليتحرك المشايخ جمعة وشاكر والشريف، وليغبروا أقدامهم إلى محامى نيابات شرق، يسألون عن البلاغ (الفضيحة) الذى قدمه رمضان عبدالحميد، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، يتهمهم جميعا بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى بجمع نحو 60 مليون جنيه، تبرعات للاستغناء عن المعونة الأمريكية، أو يحرك محامى شرق البلاغ وليسأل كلا منهم السؤال: فين فلوس المعونة يا مشايخ؟

معلوم الإمام الأكبر ليس له فى طور المعونة ولا فى طحين حسان، حسان هو السبب، جدر البطاطا، حسان أبولسان فتح صدره على الهوا زى رئيسه مرسى فى التحرير، وقال من قلب ماسبيرو (استوديو 27) مقولته الخالدة «مصر لن تركع لأحد، ولن تذل أمام بضعة ملاليم».. ووعد بجمع عشرات المليارات من الجنيهات من أجل منع المعونة الأمريكية «التافهة».

بحسب البلاغ استجابت طوائف من الشعب المصرى لحملة الداعية السلفى، وقاموا بتنظيم حملات فى المحافظات لجمع التبرعات، ونسب مقدم البلاغ إلى أحد رجال الأعمال- رفض ذكر اسمه- تبرعا بمبلغ أربعين مليون جنيه، فيما تبرعت إحدى الشركات المصرية بمبلغ عشرين مليون جنيه، مؤكدا أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أشاد بمبادرة حسان بجمع تبرعات بما يساوى قيمة المعونة الأمريكية، مشيرا إلى التسهيلات للمبادرة المعروفة باسم (صندوق العزة)، وبعد أن تم الإعلان عن جمع أكثر من 60 مليون جنيه فى فترة قصيرة هدأت فعاليات الحملة ولم نسمع أى شىء عن هذه الملايين التى تم جمعها من الشعب المصرى، ولا نعرف أين ذهبت، ومن المستفيد منها، وما هى مصادرها، وما هى الجهات التى تم منحها تلك الأموال، وهل كانت هناك ضغوط أمريكية تمت لمنع جمع التبرعات المصرية، ولماذا تم التوقف من المبادرة الوطنية ولصالح من هذا، وهل شيخ الأزهر رفض تكملة المبادرة (كما يصرح حسان)، وهل توجد تعليمات من الخارج أو الداخل بعدم تكملة المبادرة وقطع المعونة الأمريكية؟؟ أجب يا شيخ حسان عليك السلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط