رئيس برشلونة: ميسي يساوي 580 مليون يورو

يقدر ساندرو روسي رئيس نادي برشلونة نجم فريقه ليونيل ميسي بـ580 مليون يورو، بحسب ما صرح به في مؤتمر صحفي اليوم الاحد.

ميسي يتعملق مع برشلونة محافظا على لقب أفضل لاعبي العالم للعام الرابع على التوالي.

وفي ظل ارتفاع أسعار اللاعبين بعدما تقدم ريال مدريد بعرض لضم جاريث بيل من توتنام بـ120 مليون يورو، يؤمن روسيل بأن نجمه الأرجنتيني يظل الأغلى بفارق بعيد.

وأوضح روسيل "ميسي يملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 250 مليون يورو، بعد ذلك سيضطر النادي الذي يرغب في ضمه لدفع الضرائب التي سترفعه إلى 580 مليون يورو".

وألمح روسيل في كلامه إلى احتمال الموافقة على بيع أي لاعب داخل الفريق، بمن فيهم سيسك فابريجاس.

وقال: "كل لاعب له سعره".