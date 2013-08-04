أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

«التربية»: تكليف الوزان للقيام بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية

Google+ Print
«التربية»: تكليف الوزان للقيام بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية «التربية»: تكليف الوزان للقيام بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية

أصدرت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد قرارا وزاريا بشأن تكليف مراقب البرامج والاتفاقيات التربوية باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة نادية جاسم الوزان للقيام بأعمال الأمين العام اعتبارا من تاريخ 28/7/2013م وحتى 16/9/2013م.

.. وتدعو للانتساب إلى مشروع حلقات تحفيظ أون لاين للنساء

أصدرت وزارة التربية تعميما لجميع قطاعات الوزارة والوحدات التابعة لها حول مشروع حلقات تحفيظ أون لاين للنساء الذي يتضمن حفظ القرآن وتلاوته وتعلم التجويد، داعية الراغبات في الانتساب لهذا المشروع إلى الإطلاع على كتيب المشروع أو زيارة موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الانترنت www.islam.gov.kw/quran.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية