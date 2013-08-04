«التربية»: تكليف الوزان للقيام بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية

أصدرت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد قرارا وزاريا بشأن تكليف مراقب البرامج والاتفاقيات التربوية باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة نادية جاسم الوزان للقيام بأعمال الأمين العام اعتبارا من تاريخ 28/7/2013م وحتى 16/9/2013م.

.. وتدعو للانتساب إلى مشروع حلقات تحفيظ أون لاين للنساء

أصدرت وزارة التربية تعميما لجميع قطاعات الوزارة والوحدات التابعة لها حول مشروع حلقات تحفيظ أون لاين للنساء الذي يتضمن حفظ القرآن وتلاوته وتعلم التجويد، داعية الراغبات في الانتساب لهذا المشروع إلى الإطلاع على كتيب المشروع أو زيارة موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الانترنت www.islam.gov.kw/quran.