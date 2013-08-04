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«الطيران المدني»: 559 رحلة مغادرة و505 رحلات قادمة لمطار الكويت خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري

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«الطيران المدني»: 559 رحلة مغادرة و505 رحلات قادمة لمطار الكويت خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري «الطيران المدني»: 559 رحلة مغادرة و505 رحلات قادمة لمطار الكويت خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري

عاطف رمضان

أظهر جدول الرحلات المغادرة والقادمة في مطار الكويت الدولي خلال الفترة من 6 الى 10 أغسطس الجاري الصادر من الادارة العامة للطيران المدني والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان اجمالي عدد الرحلات المغادرة يقدر بـ 559 رحلة منها 536 رحلة أساسية و23 رحلة اضافية باجمالي عدد الركاب المغادرين بلغ 101.078 راكبا وان اكثر الوجهات مغادرة الى بيروت ـ دبي ـ اسطنبول ـ صبيحة ـ القاهرة.

وجاء في جدول «الطيران المدني» ان اجمالي عدد الرحلات القادمة بلغ 505 رحلات منها 482 رحلة أساسية و23 رحلة اضافية بإجمالي عدد الركاب القادمين بلغ 85.551 راكبا.

 

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