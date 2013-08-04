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الحلقة (25) من "محال": "ميس" تعطي "سالم" مهلة أسبوع لإعلان زواجهما

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الحلقة (25) من "محال": "ميس" تعطي "سالم" مهلة أسبوع لإعلان زواجهما الحلقة (25) من "محال": "ميس" تعطي "سالم" مهلة أسبوع لإعلان زواجهما

كتب : روان مسعد الأحد 04-08-2013 20:53

شهدت أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل "محال"، زيادة العلاقة بين شوق وماجد، الذي ظل يفكر فيها طوال الوقت الذي يمضيه مع زوجته، فنشبت مشاجرة أخرى بينهما، فيما حاولت زوجة سالم تذكيره بأيام زواجهما الأولى حتى لا يبتعد عنها ويتزوج من أخرى، كما طلب سلمان من سعاد أن ترسم له وجه الفتاة التي رآها في الحلم، لكنها لم تستطع.

عاشت حياة في وحدة والآم بعد علمها بخبر زواج سلمان، كما شعرت سعاد بالقلق الشديد بسبب الأحلام التي تراوده والفتاة التي يراها كل ليلة، ما دعا سعاد إلى الشكوى والحكي لحياة ما يحدث مع زوجها، فهونت عليها.

طلب سلمان من ميس ألا تغادر إلى منزل أهلها، وأن تعطي له فرصة للتحدث سويًا، وعندما تحدثا شعرت بفرحة شديدة وأهميتها عنده لأنه منعها من السفر فعادا مرة أخرى إلى المنزل، وطلب منها مهلة أسبوع كي يعلنا زواجهما.

المسلسل الخليجي "محال" من بطولة جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، منى الشداد، فاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه وتأليف وائل نجم.

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